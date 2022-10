Harry Potter film serisinin unutulmazlarından Hagrid karakterine hayat veren Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Robbie Coltrane, Harry Potter serisi boyunca canlandırdığı Hagrid karakteriyle hafızalara kazındı. Ayrıca dedektif draması Cracker ve James Bond filmleri Goldeneye ve The World Is Not Enough’da yer aldı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yaptığı açıklamada Coltrane’e övgüde bulundu. “Robbie, tanıştığım en komik insanlardan biriydi” diyen Radcliffe “O sette çocuklar olarak bizi sürekli güldürürdü. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için inanılmaz şanslı hissediyorum ve vefat ettiği için çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

