Harry Potter dizisi için çalışmalar resmiyet kazanıyor. Uzun süredir gündemde olan proje, J.K. Rowling’in 7 kitaplık roman serisini ekrana taşıyacak. Her kitabın bir sezon olarak değerlendirileceği yapım HBO kanalında izleyicilerle buluşacak.

Warner Bros. ile Discovery Inc.’in birleşmesinin ardından yeni adıyla Warner Bros. Discovery’nin başına geçen David Zaslav, stüdyonun eski ve büyük markalarına yönelik daha fazla girişimde bulunacağını açıklamıştı. Bu uğurda DC’nin sinematik evrenini Peter Safran ve James Gunn ile tekrar tasarlayan şirket; New Line Cinema ile de yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için harekete geçmişti.

WBD altındaki en kârlı markalardan olan Wizarding World için de uzun süredir tüm ihtimaller değerlendirme aşamasındaydı. Büyücülük Dünyası’nın yeni film serisi Fantastik Canavarlar bekleneni veremezken şirket doğrudan Harry Potter odaklı yeni projeler tasarlamayı sürdürüyordu.