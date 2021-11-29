J.K Rowling’in fantastik roman serisinden uyarlanan Harry Potter’ın, ‘Melez Prens’ ve ‘Ölüm Yadigarları’nda ‘Pansy Parkinson’ karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Scarlet Bryne, 2019 yılında iş adamı Cooper Hefner ile evlenmişti.

Geçtiğimiz yıl kızları Betsy Rosu’u kucağına alarak ilk çocuklu bir aile olma mutluluğu içerisinde olan çiftten sevindirici bir haber daha geldi. Genç çift, ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu.

Amerika’da yayınlanan bir haftalık magazin dergisinin yaptığı haberi doğrulayan Cooper Hefner, “Scarlett ve ben ebeveynlik maceramızda bundan daha mutlu olamazdık!” şeklinde konuştu.

Instagram hesaplarından aile pozlarını paylaşan Scarlett Bryne ve Cooper Hefner çifti, 2022 yılının ilk aylarında ikizlerini karşılayacaklarını açıkladı. Müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz söylemedi.