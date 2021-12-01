Evde Tek Başına, Şimşek Hırsızı ve Pixels gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Chirs Colombus, yeni bir Harry Potter filmi yönetmek istediğini söyledi. Kitaptan uyarlanan film serisinden ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ ve ‘Harry Potter ve Sırlar Odası’’nın yönetmenliğini yapan Colombus, serinin bitiminden yıllar sonra yazılan ‘Lanetli Çocuk’un beyaz perdeye taşınması için çok istekli olduğunu belirtti.

Ünlü yönetmen, serinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in, Lanetli Çocuk’un hikayesindeki Harry, Ron, ve Hermione’yi canlandırmaları için doğru yaşta olduklarını söyledi. Chris Colombus, “Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim.” dedi.