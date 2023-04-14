Harry Potter dizisi resmi olarak duyuruldu. HBO Max, Büyücülük Dünyası’nın yeniden yapımı için eşi benzeri görülmemiş 10 yıllık bir planı resmen duyurdu.

HBO Max’in artık Max adı altında hayatına devam edecek olan dijital platformu için birçok projeye ait ilk bakış kareleri ve fragmanları paylaşıldı. Bu sırada kısa bir video ile Harry Potter dizisi için de resmi duyuru yapılmış oldu. Yeni duyuru videosu orijinal filmlerdeki üç ikonik unsuru geri getiriyor.

“Kitapların sadık bir uyarlaması” olduğunu söyleyen HBO Max, John Williams’ın Harry Potter film serisi tema müziğini, ikonik logosunu ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nun siluetini yeniden kullanıyor. Yayınlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.