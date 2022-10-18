Indiana Jones ve Star Wars gibi geniş hayran kitlelerine sahip film serilerinde rol alan usta oyuncu Harrison Ford, hayranlarını sevindiren bir haberle gündemde.

Bir süredir Marvel’ın, 2008 ve 2021 yılları arasında birçok filmde merhum William Hurt’tün canlandırdığı Thaddeus Thunderbolt Ross rolünü vermek için Harrison Ford ile görüştüğü konuşuluyordu.

Nihayet beklenen haber geldi ve Ford’un, Anthony Mackie ile başrolü paylaşacağı Captain America: New World Order’da görüneceği bildirildi.

Julius Onah tarafından yönetilen filmin, 2024 yazında vizyona girmesi planlanıyor.

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