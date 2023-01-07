Hapşırığı tutmak neden tehlikelidir?

Hapşırığı tutmak neden tehlikelidir diye düşündünüz mü hiç? Eminiz ara ara kendinize “Hapşırık tutmak zararlı mı? Hapşırığını tutarsan ne olur? Hapşırırken tutmaya çalışırsanız ne olur?” sorularını soruyorsunuzdur… Sağlık için faydalı olan hapşırma zararlı ve yabancı parçacıkların vücuttan atılması yönünden faydalıdır. Buna karşın hapşırığı tutmanın çok tehlikeli olduğu bilinen bir gerçektir. Peki hapşırığı tutmak neden tehlikelidir?

Bunu anlatmadan önce hapşırıkla ilgili birkaç şey söylenmeli… Burun mukozasını havada bulunan yabancı parçacıkların tahriş etmesi sonucu ağız ve burun yoluyla ciğerlere dolan havanın bağımsız olarak sarsıcı bir biçimde dışarı atılması diye tanımlanabilecek hapşırmak eylemi, insanda büyük bir rahatlama sağlar.

Hapşırmanın gerçekleşmesi için yeterli miktarda dış uyarıcılar ya da yabancı parçacıklar burna ulaşmak gayesiyle burun kıllarının üstünden geçer. Böylece burundaki sinir hücreleri tahriş olarak, kılcal damarlarda iletimin kolaylaşmasını sağlayan organik bileşik olan histamin salınımını tetiklemiş olur.

Hapşırmanın biyolojik süreci böyle… Hapşırığı tutmak neden tehlikelidir? sorusunun yanıtına gelmeden önce, bir de sosyal yönü var hapşırmanın. “Hapşırığı tutmak neden tehlikelidir” sorusunun yanıtıyla ilgili bir yöndür bu… Örneğin hapşırığınızın geldiğini hissediyorsunuz ve kalabalık bir ortamdasınız. Yanınızda da mendil ya da peçete yok! Bu durumda ilk aklınıza gelen, hapşırığınızı tutmak olacaktır. Ancak yapmayın! Bu çok tehlikeli. Hapşırmayı durdurmaya çalışmak, çok sık görülmese de ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Hapşırığı Tutmak Neden Tehlikelidir? Hapşırığı Tutmanın Zararları

Hapşırma sırasında ağıza ve burna baskı uygulamak, tahmini olarak oluşacak basıncı 5 ila 24 kat artırmak anlamına geliyor. Üstelik bu oluşan basınç kafa, boğaz ve burun boşluğunu etkiler. Peki en baştaki soruya dönecek olursak, yani “hapşırığı tutmak neden tehlikelidir” sorusuna… Hapşırmayı durdurmaya çalışırken ortaya çıkabilecek komplikasyonlar şunlar:

-Diyafram hasar görebilir…

-Ağır durumlarda iç kulaktaki hassas yapılar zarar görebilir ve hatta kalıcı işitme kaybı oluşabilir…

-Gözün beyaz kısmındaki damarlar çatlayabilir, iris çevresindeki alanlarda morluklar oluşabilir…

-Beynimizdeki damarlar artan basınç nedeni ile zayıflayabilir hatta yırtılabilir….

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