Farklı tarzlar FASHFED ile yaşam stillerine DÖNÜŞÜYOR!

On binlerce ürün arasında kaybolmaktan sıkıldıysan ve bu duruma bir çare arıyorsan FashFed, tarzına en uygun ürünleri bulabilmen için moda rehberin olmaya hazır! 8 farklı stil arasından “işte bu benim!” dediğin stili seç ve seni en çok yansıtacak ürünleri incele. Kendini kıyafetlerinle ifade etmenin en kolay yolculuğu seni bekliyor!

Özellikle sonbahar ve kış aylarının soğuk ve kasvetli havalarında ev konforunu şık bir görünümle dışarıya taşımak isterseniz, 8 farklı stil arasında yer alan ‘Comfy’ tam size göre. Ev rahatlığını dışarıya taşıdığımızda ihtiyacımız olan tüm parçaların mükemmel kürasyonunu sunan comfy, sporda, alışverişte, seyahatte; dinamik bir stilin vazgeçilmez üyelerini sunuyor.

İşte, size ilham olabilecek birkaç kombin önerisi…

Sportif Şıklık

Sportif ve şık bir kombin yaratmak isterseniz, adidas’ın forma görünümlü V yaka üstü, Calvin Klein’in eşofmanı ve Nike Air Jordan ayakkabı size yardımcı olacaktır.

Rahat ve Havalı

Özellikle 2023-24 Sonbahar/Kış trendlerinde canlı renk paletlerin varlığından bahsetmiştik. Guess’in gül kurusu tişörtü, adidas’ın rahat eşofmanı ve zamansız stillerin başrolü nike ayakkabılar ile rahat fakat havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Aksesuar Sevdası

Şık kimliğiyle dikkat çeken beyyoglu marka nakışlı kolsuz body, Tommy Jeans X Keith Haring iş birliğinden ortaya çıkan Dancing Flowers şort ile birleştiğinde, konforlu şıklık kazanmanız oldukça muhtemel. Bu görünümün yarattığı spor enerjiyi bozmak isterseniz ise tercihiniz Calvin Klein Swing krem bel çantasından başkası olmamalı.

FashFed’in 8 farklı stilinden ilham alarak yarattığın “Hangisi Sensin?” görünümünü, #FedGangCommunity veya @fash.fed etiketiyle paylaşmayı unutma.