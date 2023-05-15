Oy sayımı sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci döneminin 600 yeni milletvekili de belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre; gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM’ye giremeyen ünlü isimler de belli oldu.

İşte TBMM’ye giren ve giremeyen ünlü isimler…

İlyas Salman

Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul’dan aday olmuştu. TKP, İstanbul’dan milletvekili çıkaramadı.

Özlem Balcı

‘Seksenler’ dizisinde canlandırdığı ‘Yıldız’ karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. MHP şehirde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM’ye girmeye hak kazanamadı.

Mehmet Aslantuğ

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1’inci sıradan aday olmuştu. Türkiye İşçi Partisi de Muğla’da milletvekili çıkaramadı. Aslantuğ, TBMM’ye girme şansını elde edemedi.

Davut Güloğlu

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti. İstanbul’da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi’nin kazananları arasında Güloğlu yok.

Bahadır Yenişehirlioğlu

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1’inci sıradan milletvekili adayı olmuştu. 2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa’dan milletvekili seçildi.

Serhat Özcan

Başka bir oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1’inci sıradan aday gösterilmişti. TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı.

Ünal Karaman

Eski futbolcu Ünal Karaman İYİ Parti listelerinde Konya’dan aday olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman siyaset hayatına Konya’dan giriyor.

Hulki Cevizoğlu

Eski muhalif gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti listelerinden İstanbul’da aday gösterilmişti. Cevizoğlu seçilerek Meclis’e girmeyi başardı.

Alpay Özalan

Eski futbolcu Alpay Özalan, İzmir’den AK Parti milletvekili seçilerek yeniden Meclis’te olacak.

Kerem Fırtına

Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti. Fırtına, YSP’nin İstanbul’da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.

Yücel Arzen

AK Parti’de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu. Arzen son sıradan milletvekili seçildi.

Gökhan Zan

İYİ Parti listelerindeki eski futbolcu Gökhan Zan Hatay’dan aday olmuştu. 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösteril Zan milletvekili seçilemedi.

Barış Atay

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise gelecek dönem için Antalya’dan aday gösterilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Antalya 2’nci sıradan aday olan oyuncu, milletvekili seçilemedi.