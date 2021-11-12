Hande Yener’in iddialı açıklamaları! Gülşen ve Demet Akalın’a gönderme!

Türkçe popun sevilen isimlerinden Hande Yener, muhabirlerin sorularına birbirinden bomba cevaplar verdi.

“Müziğin içini boşalttılar”

İnsanlar üzerinde en iyisi olduklarında yönünde algı yaratan müzisyenlerin müziğin içini boşalttıklarını ifade eden Hande Yener, bu kişilerle ilgili, “2000 müzikleri artık dinlenmiyor. Uzun zamandır dinlenmiyordu, hackerlar ellerini çekince dinlenmediği anlaşıldı. 500 milyonların yanındaki bir sıfır gitti” sözlerini kullandı.

“Söylersem çalarlar”

Yeni fikirleri olduğunu söyleyen Hande Yener, üzerinde çalıştığı projelerle ilgili soruları, “ “Söyleyemem, söylersem çalarlar. Fikirleri de söyleyemiyoruz, fikir zaten en kıymetlisi” sözleriyle yanıtladı.

“Kimsenin bir yere gittiği yok”

Yeni nesil şarkıcılarla ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar kendisine hatırlatılınca Yener, Hemen yirmi yıllık sanatçı olmuş gibi olmak istiyorlar ama daha durun bir duruyoruz, Ajda hanımlar duruyor. Kimsenin bir yere gittiği yok” dedi.

“Onlar benimle sahneye çıkamazlar”

Muhabirlerin Demet Akalın’a yönelik soruları üzerine espri yapan Hande Yener, “Demet’le barıştık sizin işler kesat yani” diyerek güldü. Bu cevabı üzerine muhabirlerin üçünüzü bir arada sahnede ya da bir projede görür müyüz sorusunu, “Onlar cesaret edip benimle çıkamıyorlar sahneye” diyerek hemen ardından bu sözlerinin bir teklif olduğunu da ifade etti.