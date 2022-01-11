İzzet Yıldızhan‘ın kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında, “Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir” sözleri gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Yıldızhan‘ın açıklamasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi: “Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar… En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google’a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri”