Bodrum Torba’da objektiflere takılan Hande Yener, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan söylediği “500 milyon dilenmeler artık olmuyor. Gerçek şarkılar yerini buluyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine “O şarkıcılar iki yıl aradan sonra kaybolup gidiyorlar. Şu an benim çıkardığım şarkı bir numara. ‘Benden bi’ Tane Daha’ yok” yanıtını verdi.

Tatil için yurt dışı yerine ülkemizi tercih ettiğini ifade eden, “Ben kendi ülkeme para kazandırırım” dedi. Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki polemiğe de değinen olaya da değinen 50 yaşındaki şarkıcı “Bence yeni nesil birazcık rütbesini bilmeli. Bir rahatsızlık duyuyorsan o zaman sözleşmene ekleyeceksin ‘ilk sahne alırım ya da sonra çıkarım’ diye” şeklinde konuştu.