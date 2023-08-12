6 ay önce çıkardığı “Benden Bir Tane Daha Yok” şarkısı viral olan 20 milyon izlenmeye ulaşan Hande Yener, yeni şarkısı Hop Hop’u piyasaya sürdü. Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı, bir paylaşımda koluna photoshop yapmak isterken dozunu kaçırınca takipçilerinin diline düştü.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hande Yener, Bodrum konserlerinden kareleri paylaştı. Peş peşe pozlarını yayınlayan şarkıcı, bir fotoğrafta kolundaki kusurları düzeltmek isterken photoshopun dozunu kaçırdı ve kolunda bir çukura neden oldu. Hatasını fark etmeden Instagram hesabından paylaşan şarkıcı alay konusu oldu. Hande Yener için “Temel Reis gibi olmuş, ıspanağı fazla yiyince kolu böyle olmuş” yorumları yapıldı.