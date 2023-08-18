Hande Yener, son zamanların en çok konuşulan ismi olarak hız kesmeden konserlerine devam ediyor. Hem şarkıları hem de özgün tarzıyla dikkat çeken Yener, İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.

‘Hop Hop’ şarkısıyla sahneye çıkan Yener, yurt dışından getirdiği ikonik dijital gözlükleriyle yeni şarkısı ‘Hop Hop’un yazısını taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.

İki farklı kostümle performans sergileyen ve peluşlarla kaplı stiliyle dikkat çeken sanatçının cesur sahne tarzı sosyal medyada da gündem oldu. Yener için, “Hiç değişmiyorsun”, “Güzeliğin akıl almıyor” gibi yorumlar yapıldı.