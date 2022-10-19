Hande Yener, son zamanlarda yıllara meydan okuyan güzelliği ve iddialı sahne kostümleri ile sevenlerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Etiler’de objektiflere yansıyan pop sanatçısı, oluşturacağı yeni stili ve yeni şarkısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Hande Yener, sevgilisi Misha ile bir mekandan çıkarken kameralara yansıması üzerine muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Uzun yıllardır her albümünde farklı bir tarzla sevenlerini karşılayan şarkıcı, ”Stüdyoya gidiyorum arkadaşlar, kayıt yapacağım. Yeni parça geliyor. Çok acayip bir şarkı, olay olacak. Yeni bir stil; sadece kılığım değil, her şeyim değişecek. Çok sır vermeyeyim” ifadelerini kullandı.

İran’daki kadınlara destek olmak için saçını kesen Yener, konuyla ilgili “İran’dan çok mesaj geldi. Çok mutlu oldular, desteğe de devam etmemizi istiyorlar” dedi.

”Dudağım morardı, işlem yaptırdım”

Hande Yener, konserine gelen dinleyicisinin onu gördüğünde çok şaşırdığını söylerken dudağındaki morlukla ilgili ”Dudağım morardı, işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu.” dedi.

Sözlerine ”Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz.” diyen Yener, sözlerini ”Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için.” şeklinde tamamladı.

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