‘Afrodizyak’ albümüyle zirveye oturan Hande Yener geçen günlerde Yenikapı Festival Park’taki İstanbul Festivali’nde 60 bin kişiye tarihi bir konser vermişti. Ünlü şarkıcı dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Popçunun 12 dansçısıyla yaptığı dev şov büyük beğeni aldı.

Yener muhabirlerin “Barbie bebek gibi olmuşsunuz” iltifatına “Barbie değilim. Saçlarımın yapılması bir hafta sürdü.” diye cevap verdi.

Yeni albümüyle çok dinlenen Hande Yener “Algoritmalar en çok kim tıklanırsa onu birinci yapıyor. Ama gerçek olan sokak ve konserler.” “Böylece emeklerimin karşılığını alabiliyorum. Kimsenin başarısız olmasını istemem ama Beyoncé’yi geçiyorlar bir günde, düşünün yani!”

“Dijital dünya doğruyu yansıtmıyor” diye konuştu… Hande Yener “Müziği yaşatalım. Tek olmak gibi bir derdim yok” diyerek sözlerini bitirdi. Tüm bunların ardından Hande Yener çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı.

‘Hop Hop’ şarkısıyla zirveye oynayan Hande Yener sahte tıklanmalarla liste başı olan meslektaşlarını eleştirdi. Yener “Telefon çiftliği sahipleri! Listeleri bir salın be! Türk halkının kalbine öyle girilmez. Algıstarlık için değmez.” “Günün sonunda siz üzülürsünüz. Konser sanatçısı olmak ve sizinle yıllarca sürüklenecek hayranlara sahip olmak için çalışın, hayal kurun. Başkalarının emeğini çalmayın. Hayır gelmez” dedi.