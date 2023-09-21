Ünlü oyuncu Hande Subaşı, Etiler’deki bir AVM’de dolaşırken objektiflere takıldı. Bileğinden sakatlandığı görülen Subaşı, “Sporda incittim. Pek bir şey yok ama tam anlamıyla toparlayana kadar takacağım” dedi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcı da olan Subaşı, “Pandemiyle beraber sahnelere ara verdim ama çok özlediğimi söyleyebilirim. Şarkı söylerken kendimi çok mutlu hissediyorum. Şu anda da birçok teklif var fakat doğru zamanı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Müzikalde oynamak beni çok mutlu ediyor” diyen Hande Subaşı, “İyi oyuncularda mutlak müzik kulağı vardır ve zorlanmazlar şarkı söylerken. Serenay Sarıkaya örneğin… Hem kendisini, hem oyunculuğunu, hem de sesini çok beğeniyorum. O da yürekten ve severek söylüyor” şeklinde konuştu.