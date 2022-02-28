2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren Hande Soral, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Hande Soral, bu kez takipçilerinin karşısına hamilelik pozları ile değil takipçilerinin sorularını yanıtlayarak karşılarına geçti. Sorulan soruların çoğu hamileliği ile ilgili. En çok merak edilen ise bebeğin isminin ne olucağı bu sorulara ise “Çok uzun zamandır belli, yakında paylaşacağım” yanıtını verdi.