Hande Soral, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde ‘Ümit’ karakteri ile hayranlarının beğenisini topla toplarken, hamileliğinin 29. haftasında yayınladığı video ile beğeni topladı.

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral hamileliğinde 29 haftayı geride bıraktı.

Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen sanatçı “Boğa erkeği olacak” dedi.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, hamileliğinin 29’uncu haftasında yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımına, ‘Göbek güncelleme!’ notunu ekledi.