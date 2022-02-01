En son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ‘Ümit’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017’de meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti. Ünlü çift, şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sık sık fotoğraflar paylaşan Hande Soral, hamileliğinde 6. ayına girdi.

Hande Soral’dan yeni poz geldi. Hande Soral, karnı burnunda bir pozunu paylaştı. Kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral ile pozları duygulandırdı.

Oyuncu Bensu Soral, ablası Hande Soral’ın karnını sevdiği kareyi “Teyzelik” notuyla paylaştı. Hande Soral ise kardeşi Bensu’nun paylaşımını “İki bebeğim” yazarak paylaştı.