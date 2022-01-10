Hande Soral eşi İsmail Demirci tarafından aldatıldığı iddiaları gündemden düşmüyor. Hande Soral ise sosyal medyadan eşi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

İlk olarak geçtiğimiz hafta Alişan’ın eşi Buse Varol bir oyuncunun hamile eşini aldattığını öne sürmüştü.

Yeni iddia bu sefer isim vererek Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yorumcuları Bircan Bali ve Arto’dan geldi.

Çıkan bu iddiaların ardından Hande Soral sosyal medyadan eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak suskunluğunu bozdu.