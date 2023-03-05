Ünlü oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden çift, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler hakkında konuştu.

Oyuncu çift, “Büyük bir felaket yaşadık, anlatılsa ‘olmaz’ dersin ve inanmazsın. Gerçekten büyük bir yıkım oldu. Manevi anlamda inanılmaz etkilendik, yakınlarını kaybeden tüm depremzedelere sabırlar diliyoruz. ‘İyiyiz’ demeye utandığımız günler gerçekten. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bizler de bireysel olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.