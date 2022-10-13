Yönetmenliğini, yapımcılığını ve başrolünü İlker Ayrık’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Suat Sungur, Ahu Sungur, Yücel Erten, Ferdi Akarnur gibi isimlerin yer aldığı ‘Müstakbel Damat’ filminin basın toplantısı, geçtiğimiz gün Baltalimanı’ndaki bir mekanda düzenlendi. Aşık olduğu kızı ailesinden isteyebilmek için İstanbul’dan Kıbrıs’a yola çıkan bir damat adayının başından geçenlerin anlatıldığı filmin oyuncularından Soral, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Projeyle ilgili düşüncelerini anlatan 35 yaşındaki ünlü oyuncu, “Çok keyifliydi benim için. Aslında ben hamileliği ikinci seriye saklamıştım ama baktım film vizyona giremiyor ‘Bari ben doğurayım’ dedim. Artık ikinci çocuğu ikinci filme yetiştirim diye düşünüyorum” sözleriyle, herkesi güldürdü.