2017 yılında kendisi gibi oyuncu sevgilisi İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Hande Soral, geçtiğimiz mayıs ayında oğlu Ali’yu kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde zamanının çoğunu ailesiyle birlikte geçiren Soral, son olarak tatil için gittiği Bodrum’da minik bebeğiyle dans ettiği anları 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı.

Uzun süredir setlerden uzak kalan 35 yaşındaki ünlü oyuncu, oğluyla çekilen videosuna “Ali’yle danslarımız” notunu düştü. Bu tatlı videoya kayıtsız kalmayan İsmail Demirci ise “Sizi yerim, yerim” yorumunda bulundu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Hande Soral Demirci (@handesoral)’in paylaştığı bir gönderi