Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Nişantaşı Citsy’s AVM’de objektiflere takıldı. Kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Sarıoğlu, “Ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum. Dijitalde daha rahatım. Kendimi orada daha özgür hissediyorum. Orada devam edeceğim” şeklinde cevap verdi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden sunucu,”Galatasaray maçları olduğu gün heyecanlıyım. Her maça gitmeye çalışıyorum. Galatasaray’ın yeni transferleri beni daha çok heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı.