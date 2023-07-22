Hande Sarıoğlu tatil paylaşımlarına devam ediyor. Bodrum’da tatil yapan Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Cesur pozları ile gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu’nun yaptığı her paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündeme geliyor. Fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu’nun Instagram’da 551 bin takipçisi bulunuyor.

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Hande Sarıoğlu son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Instagram’da yaptığı son paylaşımına “Devam” notunu ekleyen Hande Sarıoğlu’nun o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.