Geçtiğimiz aylarda yayınladığı oryantal dans videosu ile adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, televizyondaki işini bıraktıktan sonra Ertan Süzgün ile birlikte Youtube’da yayınlanan ‘HandeKaplan Ertan’ adlı programı yapmaya başlamıştı. Neredeyse her bölümüyle dikkat çeken program hakkında Sarıoğlu’dan sürpriz bir açıklama geldi. Güzel sunucu, Ertan Süzgün ile tartıştığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen “Ertan Süzgün nerede?” şeklindeki sorulara daha fazla daha fazla dayanamayan Hande Sarıoğlu Instagram hesabından paylaştığı gönderide “Arkadaşlar yeni bölüm yayında ama bir farkla. Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, bayağı kavga edip ayrıldık, 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık. Ne yaptınız ne ettiniz Ertan’ı koltuğundan ettiniz, yani HandeKaplı Ertan bitti. Ama ben HandeKaplı olarak tek başıma devam ediyorum. Covid olduğum için zaten geçen haftayı boş geçmiştik, bu hafta da kavga gürültü derken anlaşamayınca; oturdum koltuğa kendi kendime örgü örüp seçtiğim maçları yorumladım.” şeklinde açıklama yaptı.