Yaptığı paylaşımlarla ve seksi tarzıyla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu Seda Sayan’ı taklit etti. Seda Sayan’ın açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince yaptığı sözleri hatırlatan Sarıoğlu’na yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu süper mini altına ten rengi külotlu çorap giydi ve Seda Sayan’ın sesini arka fona koyarak onu taklit ederek gündem oldu. Sarıoğlu’na hayranları “Parti kur oy verelim”, “Hande Sayan olmuşsun” yorumları yağdırdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Hande Sarıoğlu (@hndsar)’in paylaştığı bir gönderi

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