Hande Sarıoğlu yeni pozunu “Temel içgüdü” notuyla paylaştı

Instagram hesabından yayınladığı oryantal dans videosundan sonra eleştirilerin odağı olan Hande Sarıoğlu, HaberTürk’teki işinden ayrılmıştı. Güzel sunucu aradan çok geçmeden Youtube’da Ertan Süzgün ile birlikte sunuculuğunu yaptığı bir programa başladı. Devamlı farklı bir tema ile programı sunan ikiliden Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündem oldu.

Güzel sunucu, file çorapla verdiği pozu Instagram hesabından “Temel içgüdü” notuyla paylaştı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce aldı.