Bir arkadaşı ile buluşmak için bir restorana giden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yolda yürüdüğü esnada bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Bir kişi ünlü sunucu yanından geçerken “Çok güzelsin ya” diyerek Sarıoğlu’na laf attı. Bunun üzerine çileden çıkan Sarıoğlu adamın üstüne yürüyerek “Sen sağa sola kafana göre laf atma hakkını nereden buluyorsun. Seni buradan aldırırım” diyerek sert tepki gösterdi.

Önceki akşam Simge Sağın’ın konserini izlemeye giden Hande Sarıoğlu konuyla ilgili muhabirlerin sorularına “Evet, böyle bir olay yaşandı. Nişantaşı’nda yürüyorum, herifin biri ben önünden geçerken ‘çok güzelsin yeaa’ diye bana laf söyledi. Ben de hiç lafımı esirgemem böyle durumlarda. Döndüm, üstüne yürüdüm, sen hayırdır, böyle rahat rahat sağa sola laf atma hakkını, haddini kimden alıyorsun, seni buradan aldırırım dedim!