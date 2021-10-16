Hande Erçel’in Reklam Geliri Yine Olay Oldu

Oynadığı her dizide kendinden söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yaşadıkları ‘aşk’ iddialarının doğru çıkmasıyla gündeme oturmuştu. Ünlü oyuncu bu kez aldığı reklam geliri ile olay oldu.

Hande Erçel, 4 yıldır birlikte çalıştığı ünlü bir marka ile tekrar anlaşarak kamera karşısına geçti. Erçel’in, markanın sonbahar-kış kreasyonu için oynadığı reklam filminden 1.5 milyon Türk Lirası aldığı söyleniyor.

Diğer bir yandan Erçel, bir kişisel bakım ve sağlık markasının, diş macunu reklamında oynayarak 2 milyon Türk Lirası almıştı.