Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ücretli paylaşımlara biçtiği değer duyanları şaşırttı. Instagram hesabı üzerinden bir markanın reklamını yapan Erçel’in iki paylaşım için 250 bin lira kazanç elde ettiği iddia edildi.

Erçel’e paylaşımlar için ödenen ücret, çeşitli medya kurumlarında tepkilere neden oldu. TV8 ekranında seyirciyle buluşan 2. Sayfa programında da değerlendirilen konuya ilişkin, tiyatrocu Nilgün Kasapbaşoğlu ‘Bizde mi bir eksiklik var, yoksa onlar da mı bir fazlalık var’ diyerek aldıkları ücretlerin az olmasından yakındı.

Öte yandan, yine aynı programda ’15 Saniyede Servet Kazanıyorlar’ başlığı yer aldı.