Oyuncu Hande Erçel’e benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’de yürekleri burkan haber geldi.

Söylemezsem Olmaz programında küçük Mavi’nin kanser tedavisi gördüğü duyuruldu.

Hande Erçel’e benzeyen yeğeni Aylin Mavi’nin kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi.

İlk bilgiyi Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto verirken, izleyenler duyduklarının karşısında şoke oldu. Daha 2,5 yaşında olan küçük Mavi’nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu ortaya çıktı.

Küçük Mavi’nin hastalığı, karnında oluşan şişlik sonucu ortaya çıktı. Anne ve babası bu gerçeği kızlarını, şüphe üzerine hastaneye götürerek öğrendi.