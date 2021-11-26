Geçtiğimiz günlerde 28 yaşına giren başarılı oyuncu Hande Erçel, Instagram üzerinden yayınladığı doğum günü kareleriyle milyonların beğenisini topladı.

Doğum günü mumlarını üflemeden önce dilek dilerken verdiği pozla başlayan fotoğraf serisinin altına Erçel: “Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebiliriz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum.” açıklamasını yaptı.

Instagram’da 25.6 milyon takipçisi olan Erçel’in doğum günü paylaşımına 2.7 milyondan fazla beğeni geldi.