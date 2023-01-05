Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin ile ayrılan Hande Erçel, adından sık sık bahsettirmeye devam ediyor. Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara bir yenisini ekledi. Sevilen isme, 2 milyona yakın beğeni geldi. Ünlü oyuncunun kırmızı şapkası, ruju ve siyah kombini ile ayna önünde verdiği pozlara takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Başarılı oyuncu Erçel’e, sevenlerinden “Hande Erçel güzelliği denen bir gerçek var”, “Sen dünya güzelisin” ve “Kırmızı ve siyah aşırı yakışmış” gibi yorumlar yapıldı.

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