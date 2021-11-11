Hande Erçel’i utandıran Kerem Bürsin sorusu

Hande Erçel, Bensu Soral’la çıktığı New York tatiliyle ilgili açıklama yapan Hande Erçel, “Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük, güzel yemekler yedik ve döndük” ifadelerini kullandı.

“Ben o konuda konuşmayayım”

Erçel, kendisine yöneltilen Kerem Bürsin’le ilgili soru karşısında utandı. Erçel’e, Kerem Bürsin’in “Sarhoş olduğumda soyunuyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, “Yok, hiç gelmedi. Ben o konuda konuşmayayım, kendisi konuşsun” dedi.