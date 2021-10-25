Hande Erçel’den Hüzünlendiren Paylaşım

En son “Sen Çal Kapımı” dizisinde oynayan güzel oyuncu Hande Erçel, uzun süre kanser tedavisi gören annesin Aylin Erçel’i 2019 yılında kaybetmişti. Annesine duyduğu özlemi her zaman dile getiren ünlü oyuncu Erçel, yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini üzdü.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla annesinin doğum gününü özlemle kutladı. Hande Erçel yaptığı duygusal paylaşıma “Hala o küçük kız çocuğusun sen, benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Git gide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum… Ve çok güzelsin anne… Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin ” notunu düştü.