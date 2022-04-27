Yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.

Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili, “Her şey yolunda, çok iyiyim” açıklamasını yaptı.

Son olarak final yapan ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde rol alan oyuncu, “Sinema mı, yoksa dizi mi olacak?” sorularına, “İkisi de olur, hiç fark etmez. Çalışmayı aşırı özledim, hiç sormayın. Uzun zaman oldu. Eylülden beri çalışmıyorum” yanıtını verdi.

Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, “Arkadaşlığınız devam ediyor mu?” sorusu üzerine, “Çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Böyle şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok” ifadelerini kullandı.