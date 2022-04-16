Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde partneri Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili aşklarını tatil için gittikleri Maldivler’den samimi fotoğraflar paylaşarak ilan etmişti.

Ancak ünlü çift dizi bittikten birkaç ay sonra yollarını ayırmıştı. İkilinin şok ayrılığı hayranlarını çok üzmüştü.

Kerem Bürsin ile ilişkisini noktalayan oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti.

İkili, Emirgan’daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti. Güzel oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları cevapsız bırakmıştı.

Ancak ikilinin aşkı hayranları tarafından belgelendi.

Erçel, yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Londra’da hayranlarının kamerasına takıldı. Gossippasta’nın ulaştığı fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Erçel ve Yıldırım cephesinden aşk iddiasına ne cevap geleceği merak konusu oldu.