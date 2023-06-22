Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer geniş katılımlı bir düğünle evlendi. Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğünündeki her an sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Hakan Sabancı, annesi Arzu Sabancı ve Hande Erçel de vardı. Düğünde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in sahnede birbirlerine şarkı söyledikleri anlarda gözler Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı’ya takıldı.

Sarmaş dolaş olan çift o anlarda dikkat çekti. Hande Erçel o anlarda gözlerini sevgilisinden ayıramadı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Çifti görenler “Hakan bile aşka düştü”, “Hande bakmaya doyamadı” yorumlarından bulundu.