Geçtiğimiz hafta İtalya’nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, sonrasında Portofino’ya geçti. Önceki gün Paraggi Plajı’nda görüntülenen ikili, güneşin altında sık sık romantik dakikalar yaşadı.

Keyfi bir hayli yerinde olduğu görülen 29 yaşındaki oyuncu, zaman zaman telefonuyla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü isim, çektiği fotoğraflarını 30 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Erçel’in pozlarına kısa sürede 500 binden fazla beğeni geldi.