Hakan Sabancı ile olan ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün Sabancı ile birlikte pasaport sırasında görüntülenmişti. Paris’te aşk kaçamağı yapan çift, tatillerinin dönüşünde havaalanında basın muhabirleri tarafından görüntülendi.

Gazete Magazin’in haberine göre; Paris tatili dönüşü Hakan Sabancı ile görüntülenen Erçel, “Tatilden geldik. Her şey çok güzel, teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

İlginizi çekebilir: