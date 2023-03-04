Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile kısa süren ilişkisini bitirdikten sonra sosyetik çapkın olarak tanınan Hakan Sabancı ile anılmaya başladı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikili, önceki gün baş başa objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile çıkan aşk iddiasını “Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok” diyerek yalanlayan Hande Erçel, sonrasında birlikte görüntülenmişti.

Daha önce arkadaş gruplarıyla eğlenirken görüntülenen ikilinin aşkı belgelenmiş oldu. Genç çift, önceki gün baş başa Paris’e giderken havalimanında Gazete Magazin tarafından görüntülendi.

Romantik bir tatile çıkan ikiliden fotoğraf gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.