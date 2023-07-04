Ünlü çift Hakan Sabancı ve Hande Erçel, tatillerine devam ederken önceki gün Portofino’da romantik bir tekne turuna çıktılar. güzel oyuncu, leopar desenli bikinisiyle sevgilisine poz verdiği anları Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Mihre Mutlu da bu güzel anda çifte eşlik etti.

Hande Erçel daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda, sevgilisi Hakan Sabancı’nın yüzünü göstermeden el ele tutuşarak çektirdikleri fotoğrafları yayınladı. Bu samimi kareler, çiftin mutlu bir ilişki sürdürdüğüne dair hayranları arasında sevgi dolu yorumlarla karşılandı.