Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Hande Erçel‘in adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Birlikte yurt dışına tatile çıkan ikili, şimdi de İstanbul Boğazı’nda balık tutmaya çıktı.

Küçük bir tekne ile denize açılan Erçel, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Hakan Sabancı sadece balık oltasını hikayeler bölümünden yayınlarken güzel oyuncu teknede çekilen fotoğraflarını paylaştı. 29 yaşındaki oyuncunun gönderisine kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni geldi.