Bu durumun Demet Özdemir cephesinde kıskançlığa neden olduğu ileri sürülmüştü.

Hatta konuşulanlara göre Hande Erçel’i kıskandığı için bir ara Instagram’da takipten çıkartan Demet Özdemir, kısa bir süre sonra oyuncuyu tekrar takibe almıştı.

Yaşananların arka planına dair yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Demet Özdemir’in başrolünde yer alacağı “Dünya İle Benim Aramda” dizisinde ilk olarak teklifin Hande Erçel’e götürüldü.

Proje için başından beri titiz bir cast çalışması yapıldı. İlk olarak Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’la başroller için görüşüldü. Ancak Hande Erçel senaryoda oldukça iddialı bir sahnenin olduğunu görünce çekincelerini paylaştı.

Senarist Pınar Bulut ise sahnenin dizide olması konusunda diretti. Bunun üzerine yapım şirketi başrol adaylarını değiştirdi. Demet Özdemir ve Neslihan Atagül’e teklif gitti.

Rol sonunda Demet Özdemir’in oldu. Başrol erkek için de Disney, Kerem Bürsin’in olmasına daha sıcak baktı. Şimdi mart ayında sete çıkacak olan dizinin diğer başrol erkek oyuncusu için görüşmeler sürüyor.