Twitter’a rakip olarak piyasaya sürülen ve ilk andan itibaren büyük ilgi gören Meta’nın Instagram altyapısı ile kurduğu Threads uygulaması ünlü isimlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

Türkiye’de Instagram kullanan ünlüler arasında 30 milyonu aşkın takipçiyle rekoru elinde bulunduran ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyanın yeni gözbebeği Threads’e ilk katılan ünlülerden biri olmuştu.

Erçel, açtığı Threads hesabında da tıpkı Instagram’da olduğu gibi ilk günden bu yana popüler hale geldi. Yerli ve yabancı hayranları, Erçel’i Threads kullanıcı sayısında üst sıralara taşıdı. Erçel, Threads kullanan Türk oyuncular arasında 1 milyon takipçiye en hızlı ulaşan ünlü oldu.