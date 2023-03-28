İlişki yaşadıkları konuşulan Hande Erçel-Hakan Sabancı çiftinin aşkı kısa bir süre içinde belgelenmişti.

Tatil dönüşü kameralara yakalanan çiftin birlikteliği gündeme bomba gibi düşmüştü.

Havalimanında görüntülenen çiftin karelerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından Türkiye’de çapkınlığıyla adında sıkça söz ettiren Hakan Sabancı sosyal medyada birçok kişiye ‘Yalı Çapkını’ adı altında mizah malzemesi olmuştu.

Son dönemin popüler çifti, son olarak Boğaz’da balığa çıktı. Kandilli’ye demir atan aşıklar oldukça mutlu anlar geçirdiklerini herkese duyurdu.

30 milyon takipçiyle rekor kırdı

Hande Erçel’in o paylaşımlarına yaklaşık 3 milyon beğeni geldi.

Şu sıralar kariyerinden çok özel hayatı ile gündeme gelen Hande Erçel, bir yandan da Burak Deniz ile kamera karşısına geçeceği ‘İki Yabancı’ dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Projelerinin yanı sıra özel hayatı ve tarzı ile de takipçilerinin beğenisini toplayan ünlü oyuncu, Instagram’da 30 milyon takipçiye ulaşarak bir rekora imza attı.