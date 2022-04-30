TV100’de yer alan habere göre, geçen yıl sonu “Sen Çal Kapımı” dizisindeki partneri Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, kalbini yine bir meslektaşına kaptırmış ve “Halka” adlı polisiye projedeki eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlamıştı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, Yıldırım’la ilk kez gece eğlencesi sonrası kameralara yansımıştı.

Erçel, Londra tatili dönüşü Etiler’de şoförünü beklerken magazin hattı kamerasına takıldı. Londra tatilinin çok iyi geçtiğini anlatan ünlü oyuncu, yeni sevgilisi Kaan Yıldırım’la ilgili soruya sadece “ben çok iyiyim” demekle yetindi.

Eylül ayından beri çalışmadığını hatırlatan Hande Erçel, setleri çok özlediğini ifade etti. Erçel, 8 aydır yeğeni Mavi’yle dolu dolu vakit geçirdiğini dile getirdi.

Hande Erçel’in sessiz sedasız ayrıldığı Kerem Bürsin’le ilgili sorulan soruya, “ne gereksiz soru, hiç olur mu öyle şey? Bu nasıl bir soru” ifadelerini kullandı.