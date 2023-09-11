Önceki gün Bodrum’da arkadaşının düğününe katılan Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel, İstanbul’a ayak basar basmaz objektiflere takıldı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ve yakın arkadaşının en mutlu gününde yanında olmak için Bodrum’a gittikleri söyledi.

Yaklaşık 10 aydır mutlu bir birliktelik sürdüren Sabancı ve Erçel, muhabirlerin evlilikle ilgili sorularına “Teşekkür ederiz” demekle yetindi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, soruların ardından oradan uzaklaştı.